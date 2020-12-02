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АБА распространила заявление в связи с кредитами ветеранов и шехидов

АБА распространила заявление в связи с кредитами ветеранов и шехидов Поэтому обращение банков к семьям шехидов и участников войны может быть направлено на получение информации для определения их соответствующего статуса
Финансы
2 декабря 2020 г. 17:23
АБА распространила заявление в связи с кредитами ветеранов и шехидов

В последнее время в некоторых СМИ и социальных сетях появилась не соответствующая действительности информация о том, что банки беспокоят семьи шехидов и ветеранов за неуплату кредитной задолженности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Отмечается, что, по поручению президента страны и рекомендации Центрального банка Азербайджана в целях поддержки военных и граждан, пострадавших в результате вражеских провокаций, банки единогласно приняли следующие решения:

- Списать в полном объеме потребительские кредиты и начисленные на них проценты и другие выплаты военнослужащих, ставшим шехидами в боях за освобождение земель;

- Списать в полном объеме потребительские кредиты и начисленные на них проценты и другие выплаты гражданских лиц, погибших в результате вражеской провокации;

- Расчет процентов и других выплат по кредитным обязательствам военнослужащих, получившим ранения в ходе боевых действий, полностью прекратить с 27 сентября 2020 года;

- Выплатить семьям сотрудников банков, ставших шехидами в борьбе за освобождение земель, средства в размере годовой заработной платы шехида;

- Выплатить единовременную материальную помощь сотрудникам банков, получившим ранения в боях за освобождение земель, в размере трехмесячной заработной платы.

Банки-члены ассоциации полностью исполняют принятое решение. Банки не располагают информацией о лицах, мобилизованных на фронт, раненых и шехидах. Поэтому обращение банков к семьям шехидов и участников войны может быть направлено на получение информации для определения их соответствующего статуса.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" bəyanat yayıb

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