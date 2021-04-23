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АБА прокомментировала кражу средств с платежных карт пользователей

АБА прокомментировала кражу средств с платежных карт пользователей АБА призвал клиентов банков быть осторожными
Финансы
23 апреля 2021 г. 13:51
АБА прокомментировала кражу средств с платежных карт пользователей

На фоне развития цифровых платежей и резкого роста объемов операций электронной торговли в связи с глобальной пандемией за прошедший период наблюдались случаи получения различными способами информации о пользователе карты и, как следствие, несанкционированного присвоения денежных средств.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Ассоциации банков Азербайджана (AБA) об усилении мер безопасности в связи с платежными картами.

АБА призвал клиентов банков быть осторожными: "АБА совместно с Центральным банком предприняла шаги по повышению финансовой грамотности в обществе с использованием различных методов, включая организацию семинаров, пресс-релизов, видеороликов. К сожалению, несмотря на принятые меры, вновь участились случаи присвоения традиционными методами данных карт со стороны мошенников. Они получают информацию о платежной карте, принадлежащей пользователю карты, выступая в качестве доверенного покупателя или под различными предлогами, а также действуя от имени банка, ссылаясь на проверку реквизитов платежной карты. При таком способе узнается 16-значный номер, срок действия и CVV-код платежной карты. В случае подключения клиента к услуге 3D Secure у пользователя карты узнается одноразовый пароль для завершения операции, полученный по SMS-уведомлению. Поскольку при совершении операции с платежной картой вводится вся необходимая информация, которая должна быть защищена пользователем карты, впоследствии возврат денежных средств становится невозможным".

Отмечается, что для перевода средств на платежную карту достаточно 16-значного номера, который находится на платежной карте: "Ни в коем случае не сообщайте FİN код платежной карты, дату ее истечения, CVV (3-значный) код, расположенный на обратной стороне карты, одноразовый пароль (4-или 6-значный), полученный вами на основании SMS-уведомления, посторонним лицам, даже сотрудникам банка или лицам, представляющимся в качестве сотрудников банка. Предоставление упомянутой информации посторонним лицам может привести к списанию средств со счета вашей карты. Имейте в виду, что банк(и) не обращается к пользователям карты с просьбой о предоставлении информации о платежной карте по телефону или в другой форме. Когда вы сталкиваетесь с такими случаями, немедленно свяжитесь по контактным телефонам, указанным на вашей платежной карте".

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Версия на азербайджанском языке ABA bank məlumatlarının oğurlanması ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirdi

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