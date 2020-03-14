АБА: Потребность граждан в валюте удовлетворяется

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Сегодня банки в Азербайджане работают в нормальном режиме.

Об этом Report сообщили в Ассоциации банков Азербайджана.

Сообщается, что клиентам предоставляются все виды банковских услуг, в том числе услуги по обмену валют: "Потребность граждан в валюте удовлетворяется".

11 марта на совещании Кабинета министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном ситуации на глобальном энергетическом рынке и его влиянии на экономику страны, председатель Центробанка Эльман Рустамов заявил, что ежедневный режим рабочего времени в банках продлевается на час: "Кроме того, Центробанк и финансово-банковский сектор будут функционировать как в субботние, так и воскресные дни в обычном рабочем режиме. Пользуясь этими возможностями, наши граждане могут обменять свои средства в пунктах обмена валюты и в воскресные дни. Также по поручению правительства мы спланируем свой режим работы и на праздничные дни, при необходимости будут функционировать Центральный банк и банковский сектор".