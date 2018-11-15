AБA: Операции в межбанковских платежных системах увеличились в 2-3 раза за последние 8 лет

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Применение финансовых технологий в банковском секторе Азербайджана увеличится более чем вдвое в ближайшие два года".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на III Международном банковском форуме в Баку.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что азербайджанское общество и банковский сектор полностью готовы использовать высокотехнологичные услуги. Полагаем, что реализация государственных программ позволит расширить внедрение финтехнологий. Это сформирует конкурентную среду в этом секторе", - сказал он.

По словам председателя АБА, несмотря на то, что цифровизация требует больших денег, банки могут получить доход от этой технологии в среднесрочной перспективе: "Создание инфраструктуры внесло значительный вклад в развитие платежных систем. Если в 2010 году в межбанковских платежных системах проведены операции на 85 млрд манатов, в 2017 году - 210 млрд манатов, в 2018 году этот показатель ожидается в объеме 255 млрд долларов".