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АБА обсудила новые предложения по безналичным расчетам

АБА обсудила новые предложения по безналичным расчетам В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) обсудили новые предложения по изменениям, которые будут внесены в закон "О безналичных расчетах".
Финансы
7 ноября 2023 г. 17:59
АБА обсудила новые предложения по безналичным расчетам

В Ассоциации банков Азербайджана (АБА) обсудили новые предложения по изменениям, которые будут внесены в закон "О безналичных расчетах".

Report сообщает об этом со ссылкой на АБА.

Согласно информации, Экспертная группа по платежным системам и цифровому банкингу при АБА провела очередное онлайн-заседание. На заседании состоялся обмен мнениями по развитию и расширению сферы цифровых платежей в стране.

АБА была основана в 1990 году коммерческими банками. Ее основная цель - защита интересов членов организации, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координация их деятельности.

В настоящее время членами АБА являются 23 банка и 6 небанковских кредитных организаций.

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