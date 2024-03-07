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АБА: Кредитование в Карабахе будет приемлемым для банков

АБА: Кредитование в Карабахе будет приемлемым для банков
Финансы
7 марта 2024 г. 13:48
АБА: Кредитование в Карабахе будет приемлемым для банков

Государство будет предоставлять гарантии на кредиты предпринимателям на освобожденных территориях Азербайджана по линии Фонда развития предпринимательства в размере 90%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) Закир Нуриев на конференции "Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды" в Баку.

По его словам, решение об этом принято министерством экономики.

Применение экономических правил, сформированных в Карабахской экономической зоне, будет приемлемым для банковского сектора, сказал Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке ABA: Qarabağdakı qaydaların bank sektorunda tətbiqi kifayət qədər effektiv olacaq

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