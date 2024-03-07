АБА: Кредитование в Карабахе будет приемлемым для банков

Государство будет предоставлять гарантии на кредиты предпринимателям на освобожденных территориях Азербайджана по линии Фонда развития предпринимательства в размере 90%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) Закир Нуриев на конференции "Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды" в Баку.

По его словам, решение об этом принято министерством экономики.

Применение экономических правил, сформированных в Карабахской экономической зоне, будет приемлемым для банковского сектора, сказал Нуриев.