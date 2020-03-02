АБА: Использование банками высоких технологий снижает стоимость их услуг

В Азербайджане за последние 5 лет проведено 7 мероприятий, посвященных банковскому сектору. Поддержку им оказало Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на открытии II Международной недели кибербезопасности в Баку.

По его словам, использование высоких технологий банками снижает стоимость оказываемых ими услуг.

"В настоящее время 27 коммерческих банков страны предлагают интернет-банкинг, а 23 банка - мобильный банкинг. Это важно для снижения стоимости банковских услуг", - сказал он.