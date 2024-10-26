96% обращений в налоговые органы Нахчывана были успешно разрешены

За январь-сентябрь этого года в налоговые органы Нахчыванской Автономной Республики поступило в общей сложности 1 230 обращений.

За январь-сентябрь этого года в налоговые органы Нахчыванской Автономной Республики поступило в общей сложности 1 230 обращений.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом проинформировала Государственная налоговая служба при Министерстве экономики автономной республики.

Отмечается, что 91,3% из них составили заявления, 8,6% - жалобы, остальную часть - различные предложения.

Рассмотрение 98,4% обращений было завершено за 9 месяцев этого года, 1,6% находятся в процессе исполнения. Из рассмотренных обращений 96% были решены, по 2,3% были даны соответствующие разъяснения, по остальным приняты решения в соответствии с законодательством.

За 9 месяцев этого года в Государственной налоговой службе соответствующими должностными лицами был организован прием 83 граждан. Были приняты необходимые меры для положительного решения их законных требований.