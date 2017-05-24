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    95% кредитного портфеля Bank Standard серьезно просрочены

    Предлагается предоставить кредиторам информацию о структуре кредитного портфеля

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Объем кредитного портфеля ликвидируемого ЗАО Bank Standard на 1 мая 2017 года составил 741 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Кредиторского комитета банка Акрам Гасанов на сегодняшнем заседании.

    По его словам, только 5% из них являются действующими, 95% - серьезно просрочены: "Необеспеченными являются 58% недействующих кредитов. Обеспечение оставшихся кредитов аудиторская компания KPMG оценила как крайне слабое. С октября прошлого года фонд собрал всего лишь 40,4 млн манатов по кредитам".

    А.Гасанов также отметил, что на сегодняшний день зарегистрированы требования 45 235 кредиторов: "Из них 43 272 физических лиц, которым банк должен 156 млн манатов. Кроме того, еще 1 963 кредиторов требуют от банка 1,043 млн манатов. Реестр кредиторов до сих пор не утвержден судом. Хотя фонд своевременно обратился в суд, судья затягивает этот вопрос".

    Председатель комитета также предложил предоставить кредиторам информацию о структуре кредитного портфеля.

    Заседание продолжается.

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