О нас
Report Georgia
Аудио новости

90% ломбардов в Азербайджане могут закрыться 

90% ломбардов в Азербайджане могут закрыться  “Если начнется лицензирование ломбардной деятельности в Азербайджане, то 90% участников этого рынка закроются”. Об этом Report сообщил эксперт по финансовому рынку Экрем Гасанов.
Финансы
4 февраля 2022 г. 16:33
90% ломбардов в Азербайджане могут закрыться 

“Если начнется лицензирование ломбардной деятельности в Азербайджане, то 90% участников этого рынка закроются”.
Об этом Report сообщил эксперт по финансовому рынку Экрем Гасанов.

“В Азербайджане нет легально действующих ломбардов. Как известно, ломбард - это такое коммерческое учреждение, которое за счет собственных средств выдает кредиты гражданам под залог. Как правило, залогом являются ювелирные украшения. При невозврате кредита ломбард по закону должен подать в суд на должника. Эти золотые украшения должны быть проданы на аукционе. А что происходит в реальности? Ни один ломбард не предоставляет кредиты за счет собственных средств. Если обратиться к данным Государственной налоговой службы, то можно обнаружить, что уставный фонд зарегистрированных там ломбардов весьма невелик (5-10 манатов). То есть, выдавая кредиты, они и сами берут в долг”, - отметил А.Гасанов.

Такая практика широко распространена, то есть граждане дают в долг ломбардам: "Фактически это незаконная банковская деятельность. Ломбарды рискуют не своими, а чужими деньгами”.

Коснувшись внесенного в Милли Меджлис законопроекта “О ломбардах”, предусматривающего выдачу лицензий ломбардам, эксперт отметил, что их деятельность будет находиться под контролем. По мнению эксперта, если решение будет принято, количество ломбардов резко сократится. “90% ломбардов уйдет с рынка”, - считает эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda lombardların 90 %-i bağlana bilər

Самое читаемое

Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40
Президент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
3 февраля 2022 г. 01:00
Названы симптомы омикрона на коже, которые нельзя игнорировать
Названы симптомы "омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать
2 февраля 2022 г. 07:24
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек
3 февраля 2022 г. 15:36
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi