90% ломбардов в Азербайджане могут закрыться

“Если начнется лицензирование ломбардной деятельности в Азербайджане, то 90% участников этого рынка закроются”. Об этом Report сообщил эксперт по финансовому рынку Экрем Гасанов.

“Если начнется лицензирование ломбардной деятельности в Азербайджане, то 90% участников этого рынка закроются”.

Об этом Report сообщил эксперт по финансовому рынку Экрем Гасанов.

“В Азербайджане нет легально действующих ломбардов. Как известно, ломбард - это такое коммерческое учреждение, которое за счет собственных средств выдает кредиты гражданам под залог. Как правило, залогом являются ювелирные украшения. При невозврате кредита ломбард по закону должен подать в суд на должника. Эти золотые украшения должны быть проданы на аукционе. А что происходит в реальности? Ни один ломбард не предоставляет кредиты за счет собственных средств. Если обратиться к данным Государственной налоговой службы, то можно обнаружить, что уставный фонд зарегистрированных там ломбардов весьма невелик (5-10 манатов). То есть, выдавая кредиты, они и сами берут в долг”, - отметил А.Гасанов.

Такая практика широко распространена, то есть граждане дают в долг ломбардам: "Фактически это незаконная банковская деятельность. Ломбарды рискуют не своими, а чужими деньгами”.

Коснувшись внесенного в Милли Меджлис законопроекта “О ломбардах”, предусматривающего выдачу лицензий ломбардам, эксперт отметил, что их деятельность будет находиться под контролем. По мнению эксперта, если решение будет принято, количество ломбардов резко сократится. “90% ломбардов уйдет с рынка”, - считает эксперт.