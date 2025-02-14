8 участников платежного рынка Азербайджана ожидают получения лицензии

На сегодняшний день 31 компания, работающая на платежном рынке Азербайджана, обратилась в Центральный банк за соответствующей лицензией, 8 из них все еще ожидают получения лицензии.

На сегодняшний день 31 компания, работающая на платежном рынке Азербайджана, обратилась в Центральный банк за соответствующей лицензией, 8 из них все еще ожидают получения лицензии.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общественного объединения "Ассоциация финтех Азербайджана" Руслан Талыбов на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

Напомним, что Центральный банк до настоящего времени выдал бессрочные лицензии 14 компаниям на деятельность в качестве организации электронных денег, 8 компаниям - в качестве платежной организации, а процессинговому центру ООО AzeriCard - на деятельность в качестве организации электронных денег и оператора платежной системы. Таким образом, количество организаций, имеющих лицензию в этой сфере, достигло 23.