В Нахчыване резко выросло число кассовых аппаратов нового поколения

По состоянию на начало этого года кассовые аппараты нового поколения были установлены в 73 торговых объектах на территории Нахчыванской Автономной Республики (НАР), а к концу первого квартала их количество увеличилось более чем в 19 раз, достигнув 1 415 единиц.
Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации, таким образом, если по состоянию на конец прошлого года новые кассовые аппараты были установлены только в 3,8% объектов НАР, то к концу марта этого года этот показатель составлял уже 70,2%.
Внедрение контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить должный контроль.