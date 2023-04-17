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В Нахчыване резко выросло число кассовых аппаратов нового поколения

В Нахчыване резко выросло число кассовых аппаратов нового поколения В начале этого года на территории Нахчыванской АР было 73 кассовых аппарата нового поколения, но к концу первых трех месяцев текущего года их количество увеличилось более чем в 19 раз, достигнув 1415 единиц.
Финансы
17 апреля 2023 г. 15:30
В Нахчыване резко выросло число кассовых аппаратов нового поколения

По состоянию на начало этого года кассовые аппараты нового поколения были установлены в 73 торговых объектах на территории Нахчыванской Автономной Республики (НАР), а к концу первого квартала их количество увеличилось более чем в 19 раз, достигнув 1 415 единиц.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, таким образом, если по состоянию на конец прошлого года новые кассовые аппараты были установлены только в 3,8% объектов НАР, то к концу марта этого года этот показатель составлял уже 70,2%.

Внедрение контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить должный контроль.

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