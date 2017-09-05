7 сентября состоится заседание Кредиторского комитета Bank Standard

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 7 сентября пройдет очередное заседание Кредиторского комитета ликвидируемого ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета, юрист Акрам Гасанов.

По его словам, заседание состоится в административном здании Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 16.

"Основным вопросом на заседании будет ход судебного процесса по ликвидации Bank Standard, меры в отношении виновных в банкротстве банка и дальнейшая наша деятельность. На заседании ожидается принятие обращения к руководству страны", - сказал А. Гасанов.