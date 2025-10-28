Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 13:39
    63% доходов бюджета Нахчывана за 9 месяцев сформировано за счет местных сборов

    63,1% доходов бюджета Нахчыванской Автономной Республики в январе-сентябре 2025 года сформировано за счет местных сборов.

    Об этом сообщили Report в Министерстве финансов Нахчывана.

    За 9 месяцев доходы бюджета составили 325,6 млн манатов, из которых 205,6 млн манатов - местные доходы, а 120 млн манатов - дотации. По сравнению с тем же периодом прошлого года дотации уменьшились на 29,5%.

    Кроме того, если в 2022 году дотации составляли 425 млн манатов, то в 2023 году - 315 млн манатов, а в 2024 году - 185,2 млн манатов. Таким образом, за последние 3 года дотации уменьшились на 239,9 млн манатов или на 56,4 %.

    Нахчыван доходы Минфин
    Naxçıvanda 9 ayda büdcə gəlirlərinin 63 %-i yerli yığımlar hesabına formalaşıb

