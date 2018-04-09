50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 млрд долларов из-за санкций США

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на 11,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени.

Капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка - на пике падения индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился в понедельник более чем на 9%, а индекс РТС - почти на 11%.

Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов.

Те же 1,3 млрд долларов потерял и основной владелец "Норильского никеля" (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин.

Третье и четвертое места среди лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус 908 млн долларов) и Сулейманом Керимовым (минус 813 млн долларов). Оба они оказались в опубликованном 6 апреля минфином США дополнении к санкционному списку.

Крупные потери из-за обвала фондового рынка 9 апреля, по подсчетам Forbes, понесли также Леонид Михельсон (минус 755 млн долларов), Геннадий Тимченко (минус 716 млн долларов), Владимир Лисин (минус 578 млн долларов), Роман Абрамович (минус 534 млн долларов), Вагит Алекперов (минус 519 млн долларов).