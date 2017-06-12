20 человек лишились работы после слияния CDB Bank и Atabank

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Приблизительно 20 сотрудников Caspian Development Bank (CDB Bank) лишились работы в результате слияния Atabank и CDB Bank.

Об этом сообщили Report оставшиеся без работы сотрудники. Речь идет о членах правления CDB Bank, а также руководителях структурных подразделений. По их словам, после завершения процесса консолидации руководящим лицам CDB Bank не были предложены вакансии с нормальной заработной платой, поэтому они предпочли уйти с работы.

Напомним, что на прошедшей 1 июня пресс-конференции по случаю слияния кредитных организаций председатель правления Atabank Даянат Гулиев сообщил, что консолидация прошла без сокращений работников: “До слияния в Atabank работало 415, в CDB Bank – 100 человек. Сейчас численность работников Atabank равна 515”.

Начальник отдела коммуникаций и PR Орудж Ибрагимов, комментируя данный вопрос отметил, что всем работникам CDB Bank была предложена работа: “Из них 95% приняли предложения, 5% - отказались. Только в моем департаменте на работу поступило 8 новых сотрудников”.

Отметим, что после консолидации уставный капитал Atabank достиг 120,02 млн манатов. Из них 70 млн манатов – капитал самого Atabank, 50,02 млн манатов - капитал CDB Bank. Сейчас в обращении находятся 6,001 млн акций Atabank номиналом 20 манатов. Основным акционером банка является ООО Synergy Group.