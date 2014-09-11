Экономический рост в Азербайджане составил 2,4%

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/. В январе-августе текущего года объем ВВП в Азербайджане составил 39,2 млрд. манатов, что по сравнению с прошлым годом больше на 2,4%. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

ВВП в ненефтяном секторе по сравнению с январем-августом прошлого года вырос на 6,3%, а доля ненефтяного сектора в ВВП увеличилась с 55,9% до 57,3%.

В структуре ВВП 61,9% пришлось на сферу производства, в том числе 45,0% пришлось на долю промышленности, 11,8% - строительства, 5,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 31,0% - сфер обслуживания. Удельный вес чистых налогов на продукцию и импорт составил 7,1% ВВП.