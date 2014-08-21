Товарооборот Азербайджана со странами СНГ сократился на 32%

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2014 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ составил 1,667 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот сократился на 31,5%.

Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, за указанный период экспорт в страны СНГ составил 498,259 млн. долларов, что на 37,8% меньше аналогичного показателя годом ранее.

За рассматриваемый период импорт товаров из стран СНГ был в объеме 1,169 млрд. долларов. По данному показателю также наблюдалось сокращение на 22%.

В товарообороте со странами СНГ образовалось отрицательное сальдо в 670,828 млн. долларов, что практически адекватно 7-месячному показателю прошлого года.

Отметим, что по итогам 2013 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ составил 4,062 млрд. долларов, из которых 1,509 млрд. долларов пришлось на долю экспорта в страны СНГ, 2,533 млрд. долларов составил импорт. По сравнению с 2012 годом товарооборот вырос на 11,9%.