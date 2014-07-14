Спрос на наличные доллары в Азербайджане сократился

Общий оборот наличного рынка доллара США в Азербайджане в январе-мае 2014 года составил 5,129 млрд. долларов, что всего на 2,0% больше показателя годом ранее. По данным Центрального банка, в структуре наличного рынка доллара на долю покупок населением у банков пришлось 3,896 млрд. долларов (76,0%) и 1,233 млрд. долларов (24%) пришлось на долю продаж населением наличных долларов банкам.

Анализ динамики структуры наличного рынка доллара показывает снижение в 2014 году покупок населением. Этот факт наблюдается впервые в современной истории валютного рынка страны. Так, в январе-мае населением у банков было куплено наличного доллара на сумму в 3,896 млрд. долларов, в то время как за 5 первых месяцев прошлого года этот показатель составлял 3,941 млрд. долларов. Соответственно, в сфере продаж наблюдался некоторый рост - с 1,088 млрд. долларов до 1,233 млрд. долларов, благодаря чему сформировался незначительный суммарный рост.

Снижение покупок доллара населением может носить как объективный, так и субъективный и технический характер. Пока утверждать, что это продиктовано объективными причинами, рано, тем не менее, общая ситуация позволяет говорить о том, что для формирования подобной тенденции предпосылки имеются. Так, очевидно, что покупка наличного доллара бывает продиктована несколькими целями: вывоз за границу при деловых и частных поездках, оплата внутри страны некоторой категории товаров, традиционно номинированных в долларах (автомобили, недвижимость, драгоценности), и наконец, с целью внебанковского сбережения. В последнее время, прежде всего, в силу абсолютной стабильности курса доллара относительно маната наблюдается формирование у населения устойчивого мнения о надежности маната даже в среднесрочной перспективе. По этой причине наличное сбережение в долларах, традиционно имевшее место всегда, постепенно утрачивает свою актуальность, и население предпочитает манат. Параллельно с этим постепенно происходит сокращение наличных взаиморасчетов в долларах при покупках товаров, номинированных в долларах. Все это вполне объективно объясняет, почему спрос на наличные доллары падает, причем следует отметить, что это наблюдается уже давно. Так, в течение последних лет стабильно снижался темп роста покупок долларов населением, а в этом году, как видно, динамика переместилась уже в отрицательную зону.