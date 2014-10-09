Рост экономики Азербайджана составит 4,5%

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Рост экономики Азербайджана в 2014 году прогнозируется на уровне 4,5%. Как сообщает Report, данный прогноз приведен в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, в следующем году в Азербайджане экономический рост составит 4,3%. Отметим, что в прошлом году рост отечественной экономики составил 5,8%, а по итогам 9 месяцев текущего года - 2,5%.

В то же время МВФ ожидает повышения инфляции. Так, по итогам прошлого года, инфляция в Азербайджане составила 2,4%, за 9 месяцев 2014 года - 1,5%, по итогам 2014 года ожидается на уровне 2,8%, а в итоге 2015 года - 3%.

Отметим, что МВФ также прогнозирует резкое снижение соотношения баланса текущих операций к ВВП. Так, в 2014 году данный показатель прогнозируется на уровне 14,6%, а в 2015 году - 10,4%. Напомним, что в 2013 году соотношение баланса текущих операций к ВВП составил 17,0%.