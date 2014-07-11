​Рост экономики Азербайджана составил 2,1%

В первом полугодии экономика Азербайджана выросла на 2,1%. Об этом на заседании правительства, посвященного итогам социально-экономического развития страны, заявил президент Ильхам Алиев.

Отметим, что при этом рост нефтяного ВВП находится на уровне 7%, что, по мнению президента, является результатом направления нефтяного капитала в человеческий капитал, инфраструктурные проекты.

Президент отметил, что инфляция в Азербайджане остается не только однозначной, но даже составляет 1,6%.

"Это прекрасный показатель. В особенности, если учесть, что в нашу страну вкладываются крупные как внутренние, так и иностранные инвестиции, из года в год повышаются зарплаты, пенсии, оставшиеся с советских времен вклады возвращены населению в виде компенсации, причем с самым высоким в СНГ коэффициентом и в кратчайшие сроки - несмотря на все эти факторы, инфляция составляет всего 1,6%. А денежные доходы населения увеличились на 4,7%, то есть превышают инфляцию в 3 раза. Это - самый желаемый баланс для любой страны. Поэтому данные факторы, основные показатели нашей экономики позволяют надеяться на то, что мы сохраним нынешние темпы до конца года. Надеюсь, что так оно и будет, ВВП возрастет еще больше", - заявил президент.

И.Алиев также отметил, что сегодня по объему валютных резервов на душу населения Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мире. Суммарные валютные резервы Азербайджана превышают 54 млрд. долларов.