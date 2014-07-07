Рост потребительского кредитования в Азербайджане продолжается

Объем кредитов, выданных банками Азербайджана, домашним хозяйствам (потребительские кредиты) составили на 1 июня 2014 года 6 741,6 млн. манатов, что на 1 652,9 млн. манатов или 32,5% больше показателя годом ранее. По данным Центрального банка, в то же время рост в январе-мае этого года составил 526,9 млн. манатов или 8,5%.

Доля потребительского кредитования в общей структуре кредитного портфеля банков составляет в настоящий момент 40,6%, что на 2,6 процентных пункта больше показателя годом ранее и на 0,3 процентных пункта больше, чем на начало года. Потребительское кредитование таким образом занимает лидирующую позицию среди всех направлений банковского кредитования. Иными словами, банковское кредитование практически на 41% представляет собой финансирование потребительского спроса, что в принципе неплохо, если сопровождается кредитованием и других отраслей. Однако, в Азербайджане банковское кредитование задействовано в экономике весьма посредственно, что заметно по статистике. Так, в структуре портфеля после потребительского кредитования следует кредитование торгового сектора и сферы услуг (14,4%) и строительного сектора (13,3%).