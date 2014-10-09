Рост внешних обязательств банков Азербайджана продолжается

Рост внешних обязательств банков Азербайджана продолжаетсяОднако, объем внешних обязательств пока находится на безопасном уровне
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Economic DepartmentАвтор новости