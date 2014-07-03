Прибыль банков Азербайджана выросла в 1,5 раза

Суммарная прибыль до налогообложения коммерческих банков Азербайджана за январь-май 2014 года составила 222,83 млн. манатов, что на 54,8% больше показателя аналогичного периода 2013 года. По данным Центрального банка, в сфере процентных операций банков на долю процентных доходов пришлось 897,13 млн. манатов, процентных расходов - 389,75 млн. манатов. Соответственно, сумма процентной прибыли за 5 месяцев составила 507,38 млн. манатов.

В свою очередь в непроцентных операций на долю непроцентных доходов приходится 183,41 млн. манатов, непроцентных расходов - 340,81 млн. манатов. Таким образом, по непроцентным операциям наблюдается убыток в размере 157,40 млн. манатов.

Подобная картина, когда непроцентные операции приносят банкам убытки, наблюдается всегда и уже стала характерной чертой азербайджанской банковской системы. Несмотря на усилия Центрального банка и ряда наиболее продвинутых в плане современных банковских технологий и уровня услуг по развитию альтернативных, некредитных банковских операций, в целом непроцентные операции занимают крайне низкую долю в общем объеме банковских операций в стране. Отметим, что в упрощенном понимании к непроцентным операциям относятся операции, несвязанные прежде всего к кредитованием или вложением в ценные бумаги под фиксированную ставку. В мировой практике непроцентные операции вполне успешно конкурируют по принесению прибыли с процентными операциями, так как современные банки являются активными игроками на всех сегментах финансового рынка, включая инвестирование в акции, покупку векселей, операции с производными инструментами, операции с диревативами, аккредитивами, а также вкладываются в рентабельную недвижимость, иные направления инвестирования и так далее. Помимо этого, банки активно осуществляют денежные переводы, консалтинговые услуги, различного рода платежи. В Азербайджане из этого перечня услуг банки оказывают лишь ограниченное количество и в ограниченном объеме. В результате стабильно непроцентные операции приносят только убыток, причем в довольном крупном размере - непроцентные расходы превышают непроцентные доходы почти вдвое. И в итоге практически треть непроцентной прибыли идет на погашение непроцентного убытка.