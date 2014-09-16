Положительное сальдо внешнего товарооборота Азербайджана выросло на 10%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 20,964 млрд. долларов США. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года внешнеторговый оборот сократился на 9,19%.

За рассматриваемый период экспорт товаров составил 15,351 млрд. долларов, что меньше показателя аналогичного периода 2013 года на 3,78%.

Импорт товаров за 8 месяцев составил 5,613 млрд. долларов, что также меньше января-августа 2013 года на 21,29%.

Положительное сальдо товарооборота составило 9,737 млрд. долларов, что на 10,3% превышает аналогичный 8-месячный показатель прошлого года.

В целом Азербайджан экспортировал 1 792 наименований, импортировал 5 579 наименований товаров.

Отметим, что в 2013 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил 34,687 млрд. долларов. По сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот страны увеличился на 3,35%. За год экспорт товаров составил 23,975 млрд. долларов, импорт - 10,712 млрд. долларов. Положительное сальдо товарооборота составило 13,263 млрд. долларов. В целом за 2013 год из Азербайджана было экспортировано 2 111 наименований, импортировано 6 159 наименований товаров.