​Отток капитала из Еврозоны обновляет рекорды

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Еврозона переживает рекордный отток капитала с момента введения в обращение единой европейской валюты. Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg. Инвесторы уходят из региона на фоне ослабления евро. По данным агентства, в 2014 году он подешевел на 2,6% по отношению к девяти валютам развитых стран, что стало самым быстрым снижением курса со времен долгового кризиса в Европе в 2010 году.

C марта по август 2014 года внутренние и иностранные инвесторы вывели из финансовых активов региона 187,7 млрд. евро. Это самый большой показатель за все время сбора данных Европейским центральным банком (ЕЦБ) c 1999 года. "Как внутренние, так и иностранные инвесторы настроены негативно. Этот фактор станет одним из значимых в дальнейшем ослаблении евро", — приводит агентство слова аналитика банка BNP Paribas SA Филлиса Пападавида.

Председатель ЕЦБ Марио Драги ранее заявлял о необходимости дальнейшего ослабления евро для предотвращения дефляции и усиления позиций европейского экспорта. По словам представителя банка Mizuho Нила Джонса, сейчас в ослаблении евро есть некоторые положительные моменты, но если инвесторы продолжат забирать деньги, могут возникнуть экономические трудности.

Замедление экономики сейчас отмечается по всей Европе. На грани рецессии находятся, в частности, Франция и Италия. Почти трети банков в еврозоне потребуется дополнительный капитал, чтобы успешно пройти стресс-тесты ЕЦБ. На днях европейский регулятор сообщил, что 25 кредитных организаций из 130 крупнейших не имеют достаточных резервов на случай кризисной ситуации.