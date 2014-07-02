Объем банковских вкладов в Азербайджане возобновил рост

Суммарный объем размещенных в банках Азербайджана вкладов населения по состоянию на 1 июня 2014 составил 6 643 млн. манатов. По данным Центрального банка, это на 751,5 млн. манатов или 12,8% больше показателя годом ранее.

В то же время рост банковских вкладов с начала этого года составил 247,2 млн. манатов или 3,9%.

Рассматривая динамику объема банковских вкладов, нельзя не заметить, что в мае возобновился рост этого показателя. Так, рост в мае составил 73,1 млн. манатов, а снижение в апреле - 86,4 млн. манатов, и таким образом объем вкладов еще не вышел на уровень начала апреля в 6 656,3 млн. манатов, что являлось историческим максимумом для банковской системы страны.