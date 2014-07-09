Население Азербайджана предпочитает манатные вклады

Общая сумма вкладов населения в банки Азербайджана составила на 1 июня 2014 года 6,643 млрд. манатов, что на 751,5 млн. манатов или 12,8% больше показателя годом ранее. По данным Центрального банка, согласно валютной композиции, из этого объема 4,159 млрд. манатов приходится на вклады, сделанные в манатах, и 2,484 млрд. манатов - на вклады в иностранной валюте.

Таким образом, на долю манатных вкладов приходится 62,6% от общей суммы вкладов. Это на 2,1 процентных пункта больше показателя годом ранее и на 1,8 процентных пункта больше показателя на начало этого года.

Все это однозначно свидетельствует о том, что население страны предпочитает осуществлять банковских вклады преимущество в манатах, что с макроэкономической точки зрения, как правило, трактуется как показатель высокого доверия населения к национальной валюте. Примечательно, что это доверие продолжает постоянно укрепляться, о чем свидетельствует статистика. К примеру, два года назад доля манатных вкладов была 56%, три года назад - и вовсе меньше половины, а именно 48%. Вообще, картина, когда валютные вклады превалировали наблюдалась вплоть до августа 2011 года. В том месяце манатные и валютные вклады по объемам приблизительно сравнялись, а на конец месяца манатные вклады превысили валютные, и это превышение начало укрепляться по нарастающей.

Отметим, что причиной сложившейся ситуации однозначно является наблюдающаяся уже не первый год стабильность маната относительно американского доллара, как валюты, играющей наибольшую роль в экономике и розничных взаиморасчетах в Азербайджане. Причем для населения особого значения не имеет тот факт, что данная стабильность в большей степени носит искусственный, административно поддерживаемый характер - важен сам факт того, что манат стабилен, и психологически население к этому уже привыкло.