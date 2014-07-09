Налоговые перечисления в бюджет составили 3,6 млрд. манатов

В течение января-июня 2014 года перечисления в государственный бюджет Азербайджана по линии Министерства налогов составили 3 593,8 млн. манатов, из которых 32,9% приходится на долю налога на прибыль, 28,3% - на долю НДС, 12,8% - на долю подоходного налога, 10,4% - на долю акцизов, 15,6% - на долю других видов налогов.

По данным Минналогов, налоговые отчисления от ненефтяного сектора за полугодие составили 2 051,4 млн. манатов.

За полугодие в стране зарегистрировано 42 681 налогоплательщика, и их число на 1 июля достигло 574 935-ти.