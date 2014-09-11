Минналогов Азербайджана увеличило отчисления в госбюджет на 8%

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В течение января-августа 2014 года министерство налогов Азербайджана перечислило в госбюджет налогов и пошлин на сумму 4 844,9 млн. манатов, что на 8% больше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года.

Как сообщили "Report" в министерстве, из этой суммы 33,9% пришлись на налог с прибыли, 27,3% - НДС, 12,9% - подоходный налог, 10,7% - акцизы, 15,2% пришлись на другие виды налогов.

В Минналогов также отметили, что по линии ненефтяного сектора поступления в госбюджет составили 2 769,017 млн. манатов. Это на 15,1% больше аналогичного периода 2013 года. В целом, ненефтяной сектор обеспечил в отчетном периоде 57,2% всех поступлений в госбюджет по линии Минналогов.