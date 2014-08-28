​Международный банк Азербайджана устанавливает новые банкоматы

Баку. 28 августа.REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) в январе-августе текущего года установил новые банкоматы в 35 населенных пунктах страны, что составляет 64% от общего числа АТМ, установленных азербайджанскими банками с начала года. Об этом Report сообщили в пресс-службе МБА.

В результате этого сеть банкоматов МБА в настоящее время насчитывает 725 АТМ, что составляет 29,2% от общего количества банкоматов по стране. Также за отчетный период на 2 448 предприятиях торговли и сферы услуг банком установлены POS-терминалы, общее количество которых сегодня достигает 7 399.