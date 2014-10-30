 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана

    1 доллар США / 0,7844 AZN

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9878
    1 Российский рубль 0.0182
    1 Австралийский доллар 0.6875
    1 Аргентинское песо 0.0923
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3187
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0717
    100 Вон Республики Корея  0.0745
    1 Чешская крона 0.0356
    100 Чилийских песо 0.1357
    1 Китайский юань 0.1283
    1 Датская крона 0.1327
    1 Грузинский лари 0.4481
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия  0.0128
    1 Английский фунт стерлингов 1.2528
    100 Индонезийских рупий  0.0065
    100 Иранских риалов  0.0030
    1 Шведская крона  0.1062
    1 Швейцарский франк  0.88191
    1 Израильский шекель 0.2080
    1 Канадский доллар  0.7000
    1 Кувейтский динар  2.7068
    1 Казахстанский тенге  0.0043
    1 Киргизский сом  0.0137
    1 Литовский лит 0.2869
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2385
    1 Мексиканское песо 0.0582
    1 Молдавский лей  0.0534
    1 Египетский фунт  0.1097
    1 Норвежская крона  0.1166
    100 Узбекских сум 0.0329
    1 Польский злотый  0.2341
    1 Сингапурский доллар 0.6132
    1 Саудовский риал 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования)  1.1682
    1 Турецкая лира  0.3542
    1 Тайваньский доллар 0.0258
    1 Таджикский сомони  0.1536
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна  0.0603
    100 Японских йен 0.7191
    1 Новозеландский доллар 0.6109
    Золото (1 унция) 959.7134
    Серебро (1 унция) 13.4596
    Платина (1 унция) 995.7958
    Палладий (1 унция) 625.9512
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi