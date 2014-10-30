Курсы валют Центрального банка Азербайджана

30 октября, 2014 12:26

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9878 1 Российский рубль 0.0182 1 Австралийский доллар 0.6875 1 Аргентинское песо 0.0923 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3187 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0717 100 Вон Республики Корея 0.0745 1 Чешская крона 0.0356 100 Чилийских песо 0.1357 1 Китайский юань 0.1283 1 Датская крона 0.1327 1 Грузинский лари 0.4481 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.2528 100 Индонезийских рупий 0.0065 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1062 1 Швейцарский франк 0.88191 1 Израильский шекель 0.2080 1 Канадский доллар 0.7000 1 Кувейтский динар 2.7068 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0137 1 Литовский лит 0.2869 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2385 1 Мексиканское песо 0.0582 1 Молдавский лей 0.0534 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1166 100 Узбекских сум 0.0329 1 Польский злотый 0.2341 1 Сингапурский доллар 0.6132 1 Саудовский риал 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1682 1 Турецкая лира 0.3542 1 Тайваньский доллар 0.0258 1 Таджикский сомони 0.1536 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 0.7191 1 Новозеландский доллар 0.6109 Золото (1 унция) 959.7134 Серебро (1 унция) 13.4596 Платина (1 унция) 995.7958 Палладий (1 унция) 625.9512