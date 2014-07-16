​Инфляция в Азербайджане снизилась

Баку. REPORT.AZ/ В июне цены на потребительские товары и услуги снизились по сравнению с маем на 1,2%, в том числе продовольственные товары подешевели на 2,9%, непродовольственные товары - на 0,1%, в то время как услуги подорожали 0,2%.

По данным Госкомитета по статистике, годовая инфляция по итогам января-июня составила 1,6%, в том числе по продовольственным товарам - 1,2%, непродовольственным товарам - 3,6%, по услугам - 0,3%.

Отметим, что за январь-май инфляция составляла 1,7%. Как видно, некоторое снижение уровня инфляции продиктовано прежде всего удешевлением продовольствия, что в свою очередь связано с сезонным фактором. Так, в летний период стабильно наблюдается снижение цен на продовольствие, в первую очередь - на аграрную продукцию.