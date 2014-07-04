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    Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 17 тыс. пунктов

    Причиной этого стало снижение уровня безработицы

    По итогам торгов на фондовом рынке США 3 июля, индекс Dow Jones достиг отметки в 17 068,26 пункта, что на 0,54% больше показателя днем ранее. Таким образом основной американский фондовый индекс достиг исторического максимума.

    Причиной заметного роста индекса 3 июля можно назвать позитивную статистику по рынку труда. Так, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в июне увеличилось на 288 тыс., а уровень безработицы снизился по сравнению с маем до 6,1%, что является минимумом с сентября 2008 года. Данные оказались существенно лучше прогнозов: аналитики ожидали безработицу на уровне 6,3% и рост числа рабочих мест на 212 тысяч.

    Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 17 тыс. пунктов


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