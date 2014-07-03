​Зарубежные обязательства банков Азербайджана превысили 4,4 млрд. манатов

Зарубежные обязательства коммерческих банков Азербайджана на 1 июня 2014 года составили 4 416,3 млн. манатов, что на 1 317,3 млн. манатов или 42,5% больше показателя годом ранее. По данным Центрального банка, в то же время с начала этого года зарубежные обязательства выросли на 276,1 млн. манатов или всего 6,7%.

Таким образом, можно констатировать, что в этом году темп роста зарубежных обязательств несколько сократился. Однако этого нельзя сказать относительно аналогичного периода прошлого года. Так, за январь-май 2013 года данный показатель вырос всего на 25,4 млн. манатов или на 0,8%. Схожая ситуация наблюдалась и в 2012 году, когда объем зарубежных обязательств за январь-май и вовсе сократился. Это говорит о том, что основной рост данного показателя традиционно приходится на вторую половину года.

В целом, рост и высокий уровень зарубежных обязательств коммерческих банков является показателем большого доверия зарубежных финансовых институтов к банковской системе Азербайджана. Однако с другой стороны чересчур большой показатель может нести определенные риски для системы и не является позитивным фактором. Но в Азербайджане до этого еще далеко. Так, отношение зарубежных обязательств к суммарным активам (или доля зарубежных обязательств в пассивах) банков на 1 июня составляет 19,95%, что по нормам мировой практики является показателем умеренным и даже небольшим. Более того по данным на 1 июня 3,141 млрд. манатов составляют высоколиквидные активы и активы среднего уровня ликвидности, куда включаются наличные средства (832 млн. манатов), средства на корсчетах (1 282,9 млн. манатов), а также кредиты и депозиты в других финансовых организациях (1 026,4 млн. манатов). То есть более 70% зарубежных обязательств могут быть покрыты и оплачены банками либо сразу, либо в очень короткие сроки. Все это говорит о том, что в плане зарубежного заимствования в настоящее время серьезных опасностей для банковской системы Азербайджана не наблюдается.