 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЕС выделит Азербайджану более 77 млн. евро

    Средства будут выделены в рамках программы Политики Европейского соседства

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Европейский Союз выделит Азербайджану от 77 до 97 млн. евро в 2014-2017 годах. Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденном Европейской Комиссией документе о приоритетах  сотрудничества ЕС со странами Политики Европейского соседства на ближайшие четыре года. 

    Данные средства будут выделены на реализацию различных программ в Азербайджане по трем основным приоритетным сферам. Так, ЕС профинансирует проекты по развитию регионов и сельского хозяйства  (порядка 40% от выделяемой суммы), реформе сектора правосудия (порядка 20%) и образования и развития навыков (20%).

    Средства будут выделены в рамках программы Политики европейского соседства. В утвержденный Еврокомиссией пакет финансирования, помимо Азербайджана, включены также Алжир, Армения, Беларусь, Иордания, Ливан, Ливия, Морокко и Тунис. В общей сложности на его реализацию ЕС выделит около 5,5 млрд. евро.

    Пакет финансирования программ в Армении на 2014-2017 гг. составит 140-170 млн. евро, Беларуси - 71-89 млн. евро. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi