ЕС выделит Азербайджану более 77 млн. евро

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Европейский Союз выделит Азербайджану от 77 до 97 млн. евро в 2014-2017 годах. Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденном Европейской Комиссией документе о приоритетах сотрудничества ЕС со странами Политики Европейского соседства на ближайшие четыре года.

Данные средства будут выделены на реализацию различных программ в Азербайджане по трем основным приоритетным сферам. Так, ЕС профинансирует проекты по развитию регионов и сельского хозяйства (порядка 40% от выделяемой суммы), реформе сектора правосудия (порядка 20%) и образования и развития навыков (20%).

Средства будут выделены в рамках программы Политики европейского соседства. В утвержденный Еврокомиссией пакет финансирования, помимо Азербайджана, включены также Алжир, Армения, Беларусь, Иордания, Ливан, Ливия, Морокко и Тунис. В общей сложности на его реализацию ЕС выделит около 5,5 млрд. евро.

Пакет финансирования программ в Армении на 2014-2017 гг. составит 140-170 млн. евро, Беларуси - 71-89 млн. евро.