Доходы населения Азербайджана выросли на 5%

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года доходы населения Азербайджана выросли в годовом сравнении на 5,1% и достигли 24,0 млрд. манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

Доходы на душу населения составили 2 559,9 манатов или в среднем 320 манатов в месяц.

Темп роста доходов на душу населения превысили инфляцию на 2,4 процентных пункта и составил 3,8%.

Из общей суммы доходов за этот период 70,2% было направлено на покупку товаров, 9,1% - на выплату налогов, социальное страхование и членские взносы, 2,7% - на погашение процентов по кредитам, 18% - на повышение вкладов и капитала.

В распоряжении населения осталось 21,8 млрд манатов, что на 5,6% превысило показатель предыдущего года.