​Денежная масса в Азербайджане достигла 20 млрд. манатов

Расширенная денежная масса (агрегат М3) в Азербайджане на 1 июня 2014 года составила 19 968,6 млн. манатов, что 2 859,2 млн. манатов или 16,7% больше показателя годом ранее. По данным Центрального банка, в течение января-мая денежная масса выросла на 679,2 млн. манатов или 3,5%. Это говорит о том, что темп роста расширенной денежной массы в этом году резко сократился.

В структуре агрегата М3 16 695,7 млн. манатов приходится на долю манатной денежной массы (агрегат М2). Годовой прирост здесь составил 2 557,5 млн. манатов или 18,1%, прирост с начала года - 260,9 млн. манатов или 1,6%.

Наконец, объем наличной манатной денежной массы (агрегат М0) на 1 июня составил 10 207,2 млн. манатов при годовом росте в 1 109,0 млн. манатов или 12,2%. Примечательно, что с начала года объем наличной денежной массы не вырос, а сократился. Показатель снижения составил 251,5 млн. манатов или 2,4%. Таким образом доля наличных денег в структуре манатной денежной массы составил 61,1%. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 64,4%, в начале этого года - 63,6%. То есть наблюдается пусть и не очень значительная тенденция снижения обналичивания экономики, что является позитивным фактором, однако сам по себе показатель с 61% пока еще слишком велик по сравнению с развитыми странами.