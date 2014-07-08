​Денежная база в Азербайджане выросла на 12%

Объем денежной базы в Азербайджане по состоянию на 1 июня 2014 года составил 11,485 млрд. манатов, что на 1,220 млрд. манатов или 11,9% больше показателя годом ранее. Примечательно, что при этом за январь-май этого года денежная база уменьшилась на 157 млн. манатов или 1,3%.

Отметим, что денежная база представляет собой сумму наличных денег и денежных средств коммерческих банков, депонированных в Центральном банке в качестве обязательных резервов. Как правило, с помощью этих денег Центробанк выполняет свои обязательства перед коммерческими банками и государственными органами. В силу наличия в структуре денежной базы средств комбанков в ЦБА, денежная база является довольно волатильным показателем, и ее колебания могут иметь целый ряд субъективных причин. Соответственно, наблюдающееся незначительное снижение по сравнению с показателем на начало года не является основанием для проведения какого-либо тенденционального анализа.