В Азербайджане упал курс евро

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/. Сегодня в Азербайджане курс евро упал до 0,9998 AZN/EUR. Как сообщает Report, последний раз курс евро снижался ниже паритета с манатом 15 ноября 2012 года. C этой даты самый высокий курс евро по отношению к манату наблюдался 12 марта текущего года и составил 1,0932 манатов:

За этот период наблюдалось изменение официального курса евро, что явилось следствием экономических и политических событий в Еврозоне.

В целом курс евро по отношению к манату меняется в полном соответствии с динамикой курса евро по отношению к доллару. Так, в настоящее время курс евро по отношению к доллару составляет 1,2745 долларов, последний раз такой низкий курс наблюдался 14 ноября 2012 года. Наряду с этим, за этот период максимальный курс евро был зарегистрирован 12 марта текущего года и составил 1,39 долларов:

Центральный банк Азербайджана в целях сохранения стабильности курса доллара по отношению к манату переводит колебания пары евро-доллар на пару евро-манат. В результате, снижении (или повышение) курса евро-доллар отражается на снижении (или повышении) курса евро-манат. В то же время сохраняется полная стабильность курса доллар-манат. Таким образом, курс доллара к манату в Азербайджане определяется административным методом, а курс евро - в соответствии с динамикой евро-доллар.