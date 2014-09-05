В Азербайджане банкоматы будут разменивать купюры

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Банкоматы “Unibank” переведены на новую систему.

Об этом Report сообщили в центральном офисе банка. Согласно сообщению, клиенты банка смогут снять со счета желаемую сумму денег в любых купюрах. Так, при введении карты в банкомат и запросе определенной суммы на табличке аппарата появится вопрос относительно выдачи денег крупными или мелкими купюрами.

После этого, в зависимости от выбора клиента, запрошенная в банкомате "Unibank" сумма, будет выдаваться купюрами с максимально высоким номиналом в минимальном количестве или же купюрами смешанных номиналов. Как сообщили в “Unibank”, впредь клиентам не потребуется разменивать деньги на более крупные или мелкие номиналы банкнот.

Напомним, что на данный момент в столице и регионах страны установлены около 80 банкоматов “Unibank”.

Помимо этого банк оказывает своим клиентам услугу “Cash by code” и другие услуги.