Выплаты по "автогражданке" превысили 12,5 млн. манатов

В июне страховые компании-члены Бюро обязательного страхования выплатили по Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 1 436 630 манатов по 1 145 страховым требованиям.

По данным Бюро, из этого объема 1 258 725 манатов приходится на долю оплаты ущерба автотранспортным средствам, 41 155 манатов -- ущерба прочего имущества, 36 750 манатов - ущерба здоровью и 100 000 манатов - по случаям смерти.

Всего же в течение января-июня объем выплат компаниями-членами Бюро по данному виду страхования составил 12 503 280 манатов.