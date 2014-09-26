Великобритания стала самым крупным инвестором Азербайджана

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Суммарный объем иностранных инвестиций в основной капитал Азербайджана по итогам января-августа 2014 года составил 3,091 млрд. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, самым крупным иностранным инвестором стала Великобритания, чьи инвестиции составили 991,35 млн. манатов, или 32,1% от всех иностранных инвестиций.

На втором месте находится Норвегия с объемом вложений в 563,252 млн. манатов, что составляет 18,2% от всех иностранных инвестиций.

В группу крупных инвесторов также вошли Турция - 276,559 млн. манатов (8,9%), США - 264,048 млн. манатов (8,6%), Франция - 195,515 млн. манатов (6,3%), Иран - 183,648 млн. манатов (5,9%), Россия - 183,648 млн. манатов (5,9%), Япония - 179,087 млн. манатов (5,8%), Чехия -105,808 млн. манатов (3,5%), Индия - 27,21 млн. манатов (0,9%).