Банковские активы в Азербайджане выросли на 23%

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Суммарные активы действующих в Азербайджане коммерческих банков на 1 июня 2014 года составили 22 140 млн. манатов. По данным Центрального банка, это на 4 145,3 млн. манатов или 23% больше показателя годом ранее.

В то же время рост банковских активов с начала текущего года составил 1 754,9 млн. манатов или 8,6%.

В структуре активов объем кредитов на отчетную дату составил 16 125,5 млн. манатов при годовом росте в 3 072,8 млн. манатов или 23,5%. С начала года рост кредитных вложений банков составил 1 135,7 млн. манатов или 7,6%.