Активы банковской системы Азербайджана увеличились на 25%

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/. Общий объем активов коммерческих банков, функционирующих в Азербайджане, по состоянию на 1 августа 2014 года составил 23,289 млрд. манатов. По расчетам Центрального банка Азербайджана, это в годовом исчислении больше на 4,595 млрд. манатов или 24,6%.

Помимо этого, с начала текущего года объем банковских активов вырос на 2,904 млрд. манатов или 14,3%, а в июле - на 719 млн. манатов или 3,2%.

Общие кредитные вложения в составе активов на 1 августа составили 16,538 млрд. манатов, что в годовом исчислении больше на 2,731 млрд. манатов или 19,8%.

Как видно, кредиты составляют 71% банковских активов. С точки зрения мировой банковской практики, это высокий показатель и он является характерным состоянием для банковской системы Азербайджана. Положительным является также то, что только 59% годового роста активов приходится на долю роста кредитов, а остальная часть происходит за счет других активов. Например, за весь предыдущий год 79% (3,026 млрд. манатов) роста активов (3,855 млрд. манатов) образовались за счет увеличения кредитов. Таким образом, в данной сфере наблюдается определенная тенденция равновесия, что является положительным фактом для банковской системы.