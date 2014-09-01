Активы банковской системы Азербайджана увеличились на 25%

Помимо этого, с начала текущего года объем банковских активов вырос на 2,904 млрд. манатов или 14,3%, а в июле - на 719 млн. манатов или 3,2%.
Общие кредитные вложения в составе активов на 1 августа составили 16,538 млрд. манатов, что в годовом исчислении больше на 2,731 млрд. манатов или 19,8%.
Как видно, кредиты составляют 71% банковских активов. С точки зрения мировой банковской практики, это высокий показатель и он является характерным состоянием для банковской системы Азербайджана. Положительным является также то, что только 59% годового роста активов приходится на долю роста кредитов, а остальная часть происходит за счет других активов. Например, за весь предыдущий год 79% (3,026 млрд. манатов) роста активов (3,855 млрд. манатов) образовались за счет увеличения кредитов. Таким образом, в данной сфере наблюдается определенная тенденция равновесия, что является положительным фактом для банковской системы.
Economic DepartmentАвтор новости
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