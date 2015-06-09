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    Звездный посланник "Баку 2015": "В случае победы я пройдусь по спортивной площадке с флагами Азербайджана и Турции"

    Таха Акгюль: Постараюсь достойно стравиться с возложенной на меня ответственностью

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Турецкий борец, чемпион Европы и мира в тяжелом весе по вольной борьбе Таха Акгюль рассказал о своих целях на I Европейских играх "Баку 2015".

    Как сообщает Report, в заявлении местным СМИ он сказал, что если станет чемпионом, продемонстрирует на спортивной площадке не только флаг Турции, но и Азербайджана.

    Касаясь вопроса избрания звездным посланником, Т.Акгюль сказал, что гордится подобным выбором. Заявив о том, что борьба в Азербайджане является одним из основных видов спорта, борец сказал, что осознает возложенную на него ответственность: "Азербайджан - братская страна. И борьба является в этой стране основным видом спорта. По этой причине, данным соревнованиям мы придаем особое значение. В случае победы, я пройдусь по спортивной площадке с флагами обеих государств. Я постараюсь достойно справиться с возложенной на меня ответственностью".

    Отметим, что на I Европейских играх соревнования по вольной борьбе пройдут 17-18 июня. Таха Акгюль будет бороться в составе турецкой сборной в весовой категории 125 кг.

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