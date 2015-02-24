Звездные посланники "Баку-2015" встретились с участниками предстоящих I Европейских игр

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Прошла встреча с участием звездных посланников I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report, певица Роя Айхан встретилась в Мингечевире со спортсменами по гребле. Певица осмотрела Центр спорта и гребли "Кура", встретилась со спортсменами, ознакомилась с ходом тренировок. Затем она пожелала всем спортсменам успехов.

А известный шоумен Мурад Дадашев посетил деревню атлетов, где встретился с гендиректором Операционного комитета "Баку-2015" Саймоном Клегом.