Золотой призер: Свою победу посвящаю азербайджанскому народу

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Не могу передать свои чувства, моей радости нет предела. Я готовился к этим соревнованиям полтора года. Я трудился и добился своего".

Об этом Report заявил золотой призер первых Европейских игр "Баку-2015" по кумитэ Айхан Мамаев (84 кг).

Спортсмен отметил, что его переполняет чувство гордости, так как он смог возвысить азербайджанский флаг: "Мне посчастливилось поднять флаг. Очень горжусь этим. Свою победу посвящаю азербайджанскому народу. Это не только моя победа, это победа всего азербайджанского народа. Выражаю благодарность всем, кто помог мне в этом".