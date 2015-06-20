Золотой призер Европейских Игр: Посвящаю свою победу родителям

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Первые Европейские Игры организованы на высшем уровне. Все готовились, спортсмены, люди, вся страна готовилась. Все проходит на высшем уровне, впечатления - не передать словами". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил азербайджанский спортсмен, золотой призер Европейских Игр по тхэквондо Радик Исаев.

Говоря о финальной схватке с российским спортсменом, Р.Исаев заявил, что уже несколько раз встречался с ним в рамках различных соревнований и общий счет их схваток составляет 2-2.

По его словам, бой был сложным. Азербайджанский чемпион также отметил, что посвящает свою победу родителям.

Р.Исаев добавил, что хочет немного отдохнуть, после чего начнет борьбу для получения лицензии на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году.